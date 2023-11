Emmanuel Macron fordert Waffenstillstand in Gaza: Frankreichs Präsident sieht für das israelische Bombardement von Zivilisten «keine Rechtfertigung». Die Menschheit will Mond und Mars besiedeln, bringen aber nicht einmal einen Frieden auf der Welt zustande. Selbst biedere Nachbarn streiten am Gartenzaun und einige Politiker und Multimilliardäre wollen das Volk gängeln. Es stellt sich leider die Frage, welche Motivation Macron hat.

Es bleibt zu hoffen, dass es nicht der übliche Mob ist, der schon mal dazu geneigt ist, ganze Stadtteile in Brand zu setzen oder gar Zivilisten und Polizisten zu töten. Zudem sollte man nach der Kausalität für die zivilen Opfer im Gaza fragen. Da spielt doch wohl eher die Hamas die größere Rolle, welche sich hinter und unter der Bevökerung verschanzt und somit ganz bewusst kollaterale Schäden in Kauf nimmt. Die Hamas haben genau gewusst, welche Antwort auf ihren Angriff folgen würde. Sie haben ALLES inkauf genommen. Ein Nutzen, ein Gewinn waren nie zu sehen. Sie wollten sich umbringen und andere mit in das Verderben stürzen. Bs





Frankreichs Verfassungsreform: Macron, der zaghafte ReformerFrankreichs Präsident Emmanuel Macron will die Verfassung reformieren und Referenden ausweiten – mehr direkte Demokratie also. Doch er scheint selbst nicht ganz überzeugt davon zu sein.

Frankreichs Präsident Macron ist gelandetDer Französische Staatspräsident besucht die Schweiz: Vor Kurzem ist EmmanuelMacron mit seiner Frau Brigitte in Bern-Belp gelandet. Alles zum Staatsbesuch im Ticker.

Frankreichs Präsident Macron in Bern empfangenHeute wurde Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Bern empfangen. Er begrüsste auf dem Bundesplatz die Delegationen, die Ehrengarde und die Bevölkerung.

Vive la France, vive la Suisse: Frankreichs Präsident Macron ist in BernAm Mittwoch und Donnerstag weilt das französische Staatsoberhaupt für zwei Tage in der Schweiz. Hier erfahren Sie alle Neuigkeiten zum mit Spannung erwarteten Besuch von Emmanuel Macron.

Israel bombardiert Grenzübergang zwischen Gaza und Ägypten ++ UNRWA-Hauptquartier in Gaza wurde stark beschädigtIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

Gegenangriffe auf Gaza-Stadt - Die Gaza-Bewohner können nirgendwohinSeit bald einer Woche bombardiert die israelische Luftwaffe den Gazastreifen als Reaktion auf den Angriff der Hamas. Am Freitag hat die israelische Armee die Bevölkerung von Gaza aufgefordert, das Gebiet im Norden zu verlassen. Die Warnung des israelischen Militärs versetzt Hilfswerke und Bevölkerung in Gaza in Panik.

