Emma Hayes wird bestbezahlte Trainerin der Welt

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wie Emma Hayes übernimmt die US-Frauen und wird bestbezahlte Trainerin der Welt. Was das mit Equal Pay zu tun hat – und was die Engländerin so speziell macht. Es ist ein Rekord. Einer, der möglich gemacht wird durch eine Zahl, die noch vor ein paar Jahren als unerreichbar galt.

Sobald Emma Hayes nächsten Sommer das US-Frauennationalteam übernimmt, wird sie zur bestbezahlten Fussballtrainerin der Welt. 2 Millionen Dollar pro Jahr soll die englische Erfolgstrainerin der Frauen des FC Chelsea von da an erhalten, also rund 167’000 Dollar im Monat. Ihr Fixlohn wird beinahe dreimal so hoch sein wie jener von Murat Yakin, dem Schweizer Nationaltrainer. Jenen von, hätte ihr Gehalt gar um das x-Fache überstiegen. Die Bestmarke zeigt, welchen Stellenwert sich der Frauenfussball – zumindest in gewissen Ländern – erarbeitet hat. Dass das bahnbrechende Engagement in den USA zustande kommt, überrascht nich





