Emeritierter Bischof von Chur, Vitus Huonder, gestorben

Vitus Huonder, emeritierter Bischof von Chur, ist am Mittwoch gestorben. Er erlag einer Krankheit. Huonder lebte im Institut Sancta Maria in Wangs. Kurz vor dem Tod besuchte ihn Bischof Bonnemain.Wie die Priesterbruderschaft St. Pius X. auf ihrer Homepage mitteilte, ist der ehemalige Churer Bischof Vitus Huonder am Mittwoch nach schwerer Krankheit gestorben. Um 13.50 Uhr ist er im Institut Santa Maria in Wangs erlegen, ergänzt das Bistum Chur.

Der 81-jährige Huonder war Mitte März mit einer unerwarteten Krankheit ins Kantonsspital Graubünden eingeliefert worden. Am Palmsonntag konnte der amtierende Churer Bischof Joseph Maria Bonnemain im Spital mit ihm sprechen und brachte ihm aus der Eucharistiefeier in der Kathedrale gesegnete Palmzweige mit. Details zu Huonders Erkrankung wurden nicht bekannt. Am Ostermontag besuchte Bischof Bonnemain Huonder nochmals in Wangs, wie das Bistum Chur mitteil

