Elterntaxis und Wahlplakate: Diskussionen im Lenzburger Einwohnerrat

Christoph Nyfeler (FDP) hat an der Sitzung des Lenzburgers Einwohnerrats das Thema Elterntaxis zwischen Schulhaus Bleicherain und Kino Urban zur Sprache gebracht. Seines Erachtens ist die Situation sicherheitstechnisch sehr kritisch. «Ich bin selbst schon fast über den Haufen gefahren worden», hielt Nyfeler fest.Er erkundigte sich danach, ob der Stadtrat die Elterntaxis auf diesem Parkplatz verbieten kann oder ob es Möglichkeiten gibt, die Situation zu entschärfen.

Mit entsprechenden Reglementen könnten solche Bestimmungen aufgenommen werden, antworte Stadtammann Daniel Mosimann (SP). Es gebe etwa Gemeinden, in denen die Kandelaber-Werbung verboten sei. Der Lenzburger Stadtrat habe bis jetzt aber keinen Anlass gehabt, aktiv zu werden. Es sei ein Abwägen, gab Mosimann zu bedenken. Denn Kandidierende mit kleinem Budget seien froh, plakatieren zu können.

Ebenfalls angenommen haben die 37 anwesenden Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte am Donnerstagabend die Einbürgerungen sowie die Kreditabrechnungen. Bei Letzteren hat diejenige für den Ausbau des Dammwegs zu Kritik geführt. Bemängelt wurde die Qualität der Asphaltierung – es bilden sich Pfützen – sowie die Ungenauigkeiten bei der Abrechnung. headtopics.com

Der FC Aarau bleibt zum dritten Mal in Folge ohne Sieg, erkämpft sich gegen Schlusslicht Schaffhausen aber spät immerhin noch ein 1:1. Gjorgjev traf im Anschluss an einen Corner in der 85. Minute zum Ausgleich. Kurz darauf rettete Torhüter Hübel mit einer spektakulären Parade den Punkt. Schaffhausen war nach einer Viertelstunde durch Simone Stroscio in Führung gegangen.

