Elon Musk prophezeit, dass künstliche Intelligenz Jobs überflüssig machen wird

Technische Umwälzungen haben den Bedarf an menschlicher Arbeitskraft bislang zwar stets verändert, doch nie beseitigt. Das dürfte sich auch mit der künstlichen Intelligenz bestätigen. In einem Gespräch mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak prophezeite der Tech-Milliardär Elon Musk kürzlich, dass aufgrund der Fortschritte in der künstlichen Intelligenz «ein Punkt kommen wird, an dem kein Job mehr benötigt wird».

«Man kann einen Job haben, wenn man einen Job will», fuhr der CEO von Tesla und SpaceX fort, «aber die KI wird in der Lage sein, alles zu tun.» Die Zukunft ist endlos, und Musk liess offen, wann genau dieser Punkt erreicht sein wird. Aber zumindest für die nächsten Jahrzehnte ist es unwahrscheinlich, dass KI eine Job-Apokalypse auslösen wird. Die Furcht vor einer Arbeitslosigkeit durch technologischen Wandel ist nicht neu. Im frühen 19. Jahrhundert gab es bereits ähnliche Ängste im Zusammenhang mit der Industrialisierung

