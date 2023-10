Elon Musk plant Konkurrenz für YouTube und LinkedIn

Der Tech-Milliardär hat trotz Umsatzrückgang grosse Pläne für seine Online-Plattform X.Elon Musk will den Rundumschlag: Schon bei der Übernahme von Twitter vor einem Jahr kündigte er an, die inzwischen X genannte Plattform als «App für alles» aufzubauen. Nun wird er noch einmal konkreter. Der Tech-Milliardär will mit seiner Online-Plattform X laut einem Medienbericht auch YouTube und dem Karriere-Netzwerk LinkedIn Konkurrenz machen.

Musk und die von ihm eingesetzte X-Chefin Linda Yaccarino hätten die beiden Dienste in einem Treffen mit der Belegschaft als künftige Rivalen hervorgehoben, schrieb der Finanzdienst Bloomberg in der Nacht zum Freitag. Anlass für den Termin war der Jahrestag der Übernahme von Twitter durch Musk, der die Plattform inzwischen in X umbenannte.

Musk und Yaccarino hätten auch von Plänen gesprochen, Diensten für die Verbreitung von Unternehmensinformationen, etwa PR Newswire, Konkurrenz mit einem eigenen Angebot namens XWire zu machen, hiess es unter Berufung auf eine informierte Person. headtopics.com

Musk kündigte schon bei der Übernahme an, auf Basis von Twitter die Plattform X als «App für alles» aufbauen zu wollen. Dazu sollen unter anderem auch Geldgeschäfte gehören. Kurz vor dem Jahrestag schaltete X für einige Nutzer Video- und Sprachanrufe frei.Musk hatte Twitter vor einem Jahr für 44 Milliarden Dollar gekauft. Danach verliessen einige Werbekunden die Plattform, weil sie ein negativeres Umfeld für ihre Marken befürchteten.

Yaccarino schrieb in einem Blogbeitrag zur Übernahme allerdings, X werde jeden Monat von mehr als 500 Millionen Menschen angesteuert. Twitter hatte vor der Übernahme nur Angaben zur Zahl der Nutzer gemacht, die der Dienst mit seinen Werbeprodukten erreichte. Sie schrieb auch, dass ein durchschnittlicher Nutzer 32 Minuten täglich auf der Plattform verbringe – und sich die aktive Zeit auf insgesamt 7,8 Milliarden Minuten pro Tag addiere. headtopics.com

Weiterlesen:

tagesanzeiger »

Elon Musk verwandelt Twitter in einen Ort des RessentimentsElon Musk hat die Plattform X, vormals Twitter, in einen Ort des Ressentiments verwandelt. Täglich aktiv sind deutlich weniger Nutzer als vor der Übernahme, es ist ein Minus von mehr als zehn Prozent auf 76 Millionen. Die Plattform ist brutaler geworden, sie entspricht Musks rechtslibertärem Weltbild. Weiterlesen ⮕

Technik: Elon Musk will X zur «Everything-App» wandelnDie Namensänderung von Twitter auf X war erst der Anfang: Nun will Musk aus X eine Plattform machen, mit der man alle täglichen Geschäfte erledigen kann. Weiterlesen ⮕

Schweizer Börse: Straumann-Aktien geraten wegen Konkurrenz unter die RäderDie Titel des Dentalspezialisten sind unter Druck. Das Unternehmen leidet unter schlechten Neuigkeiten vom US-Dentalunternehmen Align. Weiterlesen ⮕

Twitter-Nachfolger X führt Sprach- und Video-Anrufe einX-Nutzer in den USA können neuerdings Sprach- und Video-Anrufe tätigen. Elon Musk will die Anwendung zu einer «App für alles» machen. Weiterlesen ⮕

Marco Odermatt: Rivale Kristoffersen für neue Saison zuversichtlichHoch überlegen gewinnt Marco Odermatt (26) im vergangenen Winter den Gesamtweltcup. Für die kommende Ski-Saison gibt sich die Konkurrenz kämpferisch. Weiterlesen ⮕

FIS Games 2028: St. Moritz erhält zwei Konkurrenten2028 werden erstmals die FIS-Games, eine Art Mini-Olympia ausgetragen. St. Moritz interessiert sich für die Durchführung des Events. Nun gibt es Konkurrenz. Weiterlesen ⮕