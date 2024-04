Elf kleine Bernhardiner in der Fondation Barry geboren

Elf kleine Bernhardiner sind am 25. März in der Fondation Barry in Martigny auf die Welt gekommen. Vier Welpen wurden auf natürliche Weise geboren, die anderen sieben per Kaiserschnitt. Hundefans können sie ab dem 6. Mai im Barryland anschauen.Eine Geburt per Kaiserschnitt sei in einem Zwinger nicht ungewöhnlich, teilte die Fondation Barry am Mittwoch mit. Die Tierpfleger des Zwingers kümmern sich ununterbrochen um die Neugeborenen, um die Mutter zu entlasten.

Die vier Rüden und sieben Hündinnen werden einen Stammbaum haben und Namen erhalten, die mit dem Buchstaben T beginnen.Ihre Eltern, Haïka und Zeus, stammen beide aus der Zucht von Grand St. Bernard. Die dreijährige Haïka hat ihre Zuchtzulassungsprüfung bestanden und ist eine Zuchthündin geworden, wie die Stiftung feststellte. Sie ist die Tochter von V'Barry du Grand St. Bernard, der 2023 zum Weltmeister gekürt wurd

