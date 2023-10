Elektrotechnikkonzern ruft nach Staatshilfe

haben ihren vorsichtigen Erholungskurs vom frühen Freitagmorgen nicht halten können. Die Titel des Elektrotechnikkonzerns, die am Donnerstag um mehr als 35 Prozent eingebrochen waren, rückten kurz nach Handels-Eröffnung zunächst um vier Prozent vor. Danach pendelten sie sich bei einem Plus von rund einem Prozent ein.ruft wegen Probleme im Windkraft-Geschäft nach Staatshilfe.

Der Gaza-Krieg, anhaltend hohe Renditen für US-Staatsanleihen sowie unterschiedlich gewertete Quartalsberichte dies- und jenseits des Atlantik haben die Volatilität in den letzten Tagen hoch gehalten. «Die Unsicherheiten bleiben hoch», kommentiert ein Börsianer.

Nachdem die EZB die Leitzinsen am gestrigen Donnerstag nicht mehr weiter erhöht habe, richteten sich die Blicke bereits auf den Zinsentscheid der US-Notenbank kommende Woche. Marktteilnehmer gehen mehrheitlich davon aus, dass auch die US-Währungshüter den Leitzins nicht nochmals anfassen. Dabei dürften auch die zuletzt angestiegenen Renditen bei den langfristigen US-Staatsanleihen das Risiko weiterer Zinsschritte senken. headtopics.com

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,6 Prozent.-Mutter brachen nach Zahlen um knapp vier Prozent ein. Der Konzern rechnet im kommenden Jahr mit höheren Ausgaben und regulatorischem Druck. Auch die Papiere anderer Technologieriesen wie

Positiv ausgefallene Konjunkturdaten grenzten dabei die Verluste bei den grossen Indizes nur teilweise ein. Das US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Juli bis September aufs Jahr hochgerechnet zwar um 4,9 Prozent zu. Das ist die grösste Steigerungsrate seit knapp zwei Jahren. headtopics.com

Gleichzeitig richteten die Anleger ihren Blick auf eine Reihe enttäuschender Konzernbilanzen. «Wir sehen eine Menge Druck nach Unternehmensberichten, die die Erwartungen der Anleger verfehlt haben - vor allem bei den Unternehmen, die zu Beginn des Jahres Hoffnungsträger waren», sagte Greg Bassuk, Konzernchef des Vermögensverwalters AXS Investments in New York. Aus den Depots flog etwa. Die Papiere des Kreditkarten-Anbieters verloren 5,6 Prozent.

