Elektrosensibilität: Der unsichtbare Feind

Was die 70-jährige Rosi Felder (Name geändert) zu erzählen hat, macht betroffen. Weil die Zentralschweizerin seit nunmehr zehn Jahren gegen einen Feind kämpft, der überall ist. Rosi Felder ist elektrosensibel. Es begann damit, dass die zuvor völlig gesunde Sechzigjährige beim Fernsehen einen roten Kopf und Bluthochdruck bekam. Der Arzt verordnete Blutdrucksenker. Es wurde nicht besser.

TAGBLATT_CH: Als John Lennon eine Affäre auslebte und eine Reunion der Beatles im Bereich des Möglichen warDer Ex-Beatle war zu jener Zeit hin- und hergerissen zwischen zwei Frauen: Seiner Frau Yoko Ono und der neuen Muse May Pang. Künstlerisch scheint ihn diese flatterhafte Situation beflügelt zu haben.

LUZERNERZEITUNG: Psychische Erkrankungen sind der Hauptgrund für eine IV-Rente in der SchweizPsychische Erkrankungen sind mittlerweile der Hauptgrund für eine IV-Rente in der Schweiz. Über 40 Prozent der Erwerbstätigen fühlen sich am Ende eines Arbeitstages ­emotional erschöpft, sind ausgelaugt, mögen sich kaum noch um familiäre und private Angelegenheiten kümmern. Hauptgrund ist der arbeits­bedingte Stress. Am meisten leiden offenbar die jüngeren Menschen.

LUZERNERZEITUNG: Mit 60 Jahren plötzlich elektrosensibel: Kämpfen gegen einen Feind, der überall istAufgrund von Elektrosensibilität musste eine Zentralschweizerin ihre Wohnung und ihr Leben umkrempeln. Seither geht es ihr viel besser.

BZBASEL: «Schon verrückt»: Der grosse Gewinner ist der Bauernverband – doch was hat die Wirtschaft von der Allianz?Die Wirtschafts- und Bauern-Allianz hat ihr Ziel erreicht: Das bürgerliche Lager wurde gestärkt – vorab dank der SVP. Das hilft insbesondere dem Bauernverband. War er mal wieder schlauer als die anderen?

SRFNEWS: Typisch Volksmusik? – Eine Tradition im Wandel der ZeitWoher stammt die Schweizer Volksmusik? Welche Bedeutung hat die Volksmusik heute in der Schweiz? Welchen Weg wird sie in Zukunft einschlagen? Was ist «Typisch Volksmusik»? Mit eindrucksvollen Bildern und Porträts begleitet das Projekt Jodlerinnen und Musiker, die in ihrer Vielfalt kaum unterschiedlicher sein könnten.

LUZERNERZEITUNG: Theater Neudorf gewährt der Liebe eine neue ChanceMit von der Partie ist eine Schauspielerin, die zum ersten Mal auf einer Theaterbühne steht.

