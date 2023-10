El Salvadors Präsident Bukele registriert sich für zweite Amtszeit trotz Verfassungsverbot

Trotz eines Verfassungsverbots hat sich El Salvadors Präsident Nayib Bukele offiziell als Kandidat für eine zweite Amtszeit registrieren lassen. Der konservative Staatschef des mittelamerikanischen Landes meldete sich als Bewerber der Partei Nuevas Ideas (Neue Ideen) an, wie das Oberste Wahlgericht in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) mitteilte. Die Präsidentenwahl ist am 4. Februar 2024.

Die Verfassung untersagt eigentlich die Wiederwahl des amtierenden Präsidenten nach fünf Jahren Amtszeit. Vor zwei Jahren liessen jedoch die regierungstreuen Verfassungsrichter seine erneute Kandidatur zu. Der 42-jährige Präsident plane entsprechend dem Beschluss vor Dezember – sechs Monate vor dem Ende seiner Amtszeit im Juni 2024 – eine Auszeit zu nehmen, teilten Regierungsvertreter mit. Dann handele es sich nicht um eine direkte Wiederwahl.

