El Ghazi verliert Verein nach Pro-Palästina-Post

Die Verantwortlichen des Vereins mit den Schweizern Silvan Widmer und Edimilson Fernandes haben die Zusammenarbeit mit dem 28-jährigen Stürmer nach dessen Pro-Palästina-Post auf Instagram beendet. Damit nimmt der sich hinziehende Fall für El Ghazi ein unschönes Ende. Mitte Oktober war er freigestellt worden, zwei Wochen später aber begnadigt und wieder ins Team integriert worden.

El Ghazi hatte nach Verhandlungen mit Sportdirektor Martin Schmidt erst im September zum Bundesliga-Schlusslicht gewechselt

BERNERZEİTUNG: Nationale Palästina-Kundgebung: Dritte Pro-Palästina-Demo in Bern innert drei WochenHeute findet auf dem Bundesplatz erneut eine Pro-Palästina-Kundgebung statt. In Vergangenheit blieb die Stimmung trotz Anti-Israel-Parolen meist friedlich.

BLUENEWS_DE: Mainz-Spieler muss Klub nach Pro-Palästina-Post nun doch verlassenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport , sowie Witziges und Kurioses.

BERNERZEİTUNG: Nationale Palästina-Kundgebung: Mehrere Tausende demonstrieren für PalästinaMindestens 5000 Personen demonstrieren auf dem Bundesplatz seit 14 Uhr für ein Ende des Kriegs in Gaza und für einen palästinensischen Staat vom Jordan bis zum Mittelmeer.

BERNERZEİTUNG: Pro-Palästina-Beiträge: Vorzeige-Onlinemagazin «Baba News» gerät in die KritikDer Bund mahnt die Macherinnen des Portals «Baba News», die Grundsätze der Nichtdiskriminierung einzuhalten. Der Kanton Bern stellt seine Unterstützung ein.

NAU_LİVE: Israel-Krieg: Mehrere Tausend an Pro-Palästina-Demo in BernDie Schweizer Bundesstadt ist im Zusammenhang mit dem Israel-Krieg Schauplatz einer nationalen Palästina-Demo. Die Kundgebung in Bern ist bewilligt.

20MİN: Pro-Palästina: Dutzende Organisationen an Demo in BernMehrere Organisationen haben zu einer Demonstration aufgerufen, die in Bern stattfinden soll. Es könnte die grösste Pro-Palästina Kundgebung werden.

