Eisstockschießen in St.Gallen: Neue temporäre Anlage auf dem Kornhausplatz

Was passiert gerade in der Stadt St.Gallen und in ihrer Umgebung? Im Ticker finden Sie aktuelle News aus St.Gallen und den umliegenden Gemeinden. Ob ein Brand, ein Unfall, ein politischer Entscheid oder ein Promi, der Schlagzeilen macht: Hier finden Sie einen bunten Mix aus Nachrichten, Bildern und unterhaltsamen Geschichten aus St.Gallen.Auf dem Kornhausplatz bietet die Stadt St.Gallen ab dem 22. November Eisstockschiessen an.

Zwischen dem Kloster Marmoutier bei Tours, das der heilige Martin um 372 als Bischof von Tours gegründet hat, und dem Kloster St.Gallen bestand schon zur Zeit des Mittelalters ein reger freundschaftlicher Austausch. Der Martinstag (11. November) wurde in der St.Galler Liturgie stets gefeiert, und es finden sich zahlreiche Stundengebetsgesänge zum Martinstag in St.Galler Handschriften.

Die Ausstellung ist noch an folgenden Tagen geöffnet, der Künstler ist anwesend: Freitag, 27. Oktober, 12 bis 19 Uhr, Samstag, 28. Oktober, 12 bis 19 Uhr: Um 15 Uhr zeigt Roland Brauchli eigene Künstlerbücher und solche, die in Kollaboration mit anderen Kunstschaffenden entstanden sind. Sonntag, 29. Oktober, 11 bis 16 Uhr:Am Freitag, 27. Oktober, findet in der St.Galler Grabenhalle die zweite Ausgabe von «Grabepunk» statt. Das Punkfest wird von der St. headtopics.com

Pawar wird in den Battles mit einem Duo performen. Möchte sie eine Runde weiterkommen, dann muss sie sich gegen Katharina Bongard und Arestak Babakyan durchsetzen. Auch das Duo konnte in der ersten Runde zwei Coaches von sich überzeugen. Ein Duell auf Augenhöhe trotz numerischer Unterzahl aus Sicht der St.Gallerin? Und welchen Song haben die drei Talente von ihrem irischen Coach erhalten? Die Auflösung gibt’s am Freitagabend.

Anfang Oktober haben laut Schneeberger die Arbeiten für das Freilegen der Abdichtungen begonnen. Mitte des Monats seien diese Abdichtungen dann angebracht worden. «Gegen Ende Oktober werden die Baumeisterarbeiten durchgeführt, wobei die genaue Fertigstellung vom Wetter abhängig ist.» headtopics.com

Weiterlesen:

tagblatt_ch »

Stadt St.Gallen SG: Festnahme von Drogendealer (Nigerianer, 47)Am Mittwoch (25.10.2023), kurz vor 17 Uhr, haben Fahnder der Kantonspolizei St.Gallen mit Unterstützung der Stadtpolizei St.Gallen am Bahnhof St.Gallen einen Mann angehalten. Weiterlesen ⮕

St.Gallen: Drogendealer muss vor Festnahme ins CTAm Mittwoch, kurz vor 17 Uhr, haben Fahnder der Kantonspolizei St.Gallen mit Unterstützung der Stadtpolizei St.Gallen am Bahnhof St.Gallen einen Mann angehalten Weiterlesen ⮕

Kampagne «Rücksicht» 2023 in St. Gallen: Positive BilanzIm Mai 2023 startete die Sensibilisierungskampagne «Rücksicht» zum dritten Mal in St. Gallen. Die Stadtpolizei St. Gallen zieht eine positive Bilanz. Weiterlesen ⮕

Schnupfen nach dem Wahlsieg: SVP-Nationalräte in St.GallenDie SVP-Nationalräte Michael Götte, Roland Rino Büchel und Mike Egger feiern ihren Wahlsieg im Pfalzkeller in St.Gallen. Weiterlesen ⮕

Neue Co-Leitungen für das Amt für Kultur im Kanton St.GallenChristopher Rühle und Sabina Brunnschweiler wurden als Co-Leitungen für das Amt für Kultur gewählt. Sie werden gemeinsam die übergreifenden Leitungsaufgaben bearbeiten, während die Verantwortung für die einzelnen Bereiche aufgeteilt wird. Weiterlesen ⮕

Bruno Zanga verlässt die Kantonspolizei St.GallenBruno Zanga hat als Kommandant der Kantonspolizei St.Gallen nachhaltige Akzente gesetzt und für die Sicherheit der Bevölkerung gesorgt. Die Nachfolge wird voraussichtlich Ende dieses Jahres ausgeschrieben. Weiterlesen ⮕