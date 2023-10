Eishockey-Profi Shane Pinto für 41 Spiele gesperrt

Wegen verbotener Sportwetten ist Eishockey-Profi Shane Pinto vom NHL-Klub Ottawa Senators für 41 Spiele gesperrt worden. Er verpasst damit die Hälfte der Hauptrunde. Nach Angaben der nordamerikanischen Profiliga soll der 22-jährige Pinto nicht auf NHL-Spiele gesetzt haben. Es ist unklar, um welches Vergehen es sich handelt. NHL-Profis ist es erlaubt, Wetten in anderen Sportarten abzusetzen.«Shane ist ein geschätztes Mitglied unseres Eishockeyklubs.

Offiziell unklar ist, gegen wen sich die Ermittlungen richten und wie der genaue Vorwurf lautet. «Bitte verstehen Sie, dass wir uns zu Details des Sachverhalts nicht weiter äussern werden», hiess es dazu vom DEB. Berichten des «Spiegel», des Bayerischen Rundfunks und der «Augsburger Allgemeinen» zufolge geht es um bereits in der Vergangenheit erhobene Vorwürfe im Zusammenhang mit der Vergabe von Übertragungs- und Werberechten.

Bereits vor einigen Jahren hatte es Kritik einiger Eishockey-Landesverbände gegeben. Dabei ging es um Verhandlungen über TV-Verträge und die Vergabe von Medienrechten.Cedric Badolo (echts) von Sheriff in Aktion gegen David Douline (links) von Servette während des Spiels der UEFA Europa League-Gruppe G zwischen Sheriff und Servette. Servette bleibt in der Gruppenphase der Europa League ohne Sieg. headtopics.com

«Meine Mannschaft wird gegen Brügge ein anderes Gesicht zeigen», versprach Croci-Torti nach der 1:2-Niederlage am Sonntag bei den Grasshoppers. Davon war in den ersten 45 Minuten nichts zu sehen. Der Auftritt von Lugano in der ersten Halbzeit passte zum regnerischen und kühlen Wetter. Die Tessiner zeigten nichts Erwärmendes, agierten in der Offensive mehr als harmlos. Einziger Torschütze für Lugano Shkelqim Vadi (74.).

Die Devils legten einen monumentalen Fehlstart hin und lagen nach knapp 18 Minuten schon 0:3 zurück. Der Schweizer Goalie Akira Schmid war nicht zu beneiden. Der Emmentaler liess drei von acht Schüssen passieren und wurde zur Pause durch Vitek Vanecek ersetzt. Mit dem Tschechen im Tor starteten die Devils im Mitteldrittel eine spektakuläre Aufholjagd. Mit drei Goals innert 131 Sekunden war der Rückstand bis zur 27. Minute wieder wettgemacht. headtopics.com

Weiterlesen:

AargauerZeitung »

Shane Pinto wegen Sportwetten gesperrtDer NHL-Spieler Shane Pinto von den Ottawa Senators wurde für 41 Spiele gesperrt, da er in Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten verwickelt war. Es gibt jedoch keine Beweise dafür, dass er auf NHL-Spiele gewettet hat. Ottawa unterstützt Pinto und betont die Einhaltung der Glücksspielregeln der NHL. Weiterlesen ⮕

News aus der National League - Weitere Spielsperre für Klotens MeyerHier finden Sie die wichtigsten Kurzmeldungen des Tages aus dem Eishockey-Geschehen. Weiterlesen ⮕

Transferticker: Dieser Bündner könnte im Sommer zum HCD wechselnDas Transferkarussell im Eishockey nimmt langsam Fahrt auf. Wer wechselt wohin? Wer verlängert seinen Vertrag? Wo landen ehemalige HCD-Spieler? In unserem Transferticker seid ihr jederzeit informiert. Weiterlesen ⮕

Schweizer Nati entgeht knapp einer Blamage gegen WeissrusslandDie Schweizer Nationalmannschaft erreicht gegen die Weltnummer 105 des Fifa-Rankings, Weissrussland, nur ein 3:3-Unentschieden. Die Bilanz der letzten vier Spiele ist ernüchternd und es werden Fragen zur Leistung des Trainers und der Defensive aufgeworfen. Weiterlesen ⮕

Europacup: Sporting-Star sieht Rot nach 7 Minuten – nächstes Färöer-MärchenFür Sporting-Stürmer Viktor Gyökeres endet die Europa-League-Partie gegen Czestochowa schon früh. Doch der Schwede ist nicht der einzige, der mit Rot vom Platz fliegt. Die Europacup-Spiele in der Übersicht. Weiterlesen ⮕

Skirennsport: Der Blick zurück auf eine wilde VergangenheitDer ehemalige Cheftrainer der Schweizer Skirennfahrer spricht über seine erfolgreiche und wilde Vergangenheit im Skirennsport sowie aktuelle Themen wie den Design-Ärger um Marco Odermatts Helm und die Chancen der Schweiz, die Olympischen Spiele 2030 auszurichten. Weiterlesen ⮕