Einst galt Greta Thunberg als Klima-Ikone, als weiblicher Jesus. Nun gilt die Schwedin als antisemitisches Schmuddelkind. Wie konnte das passieren?

Schliesslich hat Greta Thunberg jetzt eine neue Mission: Sie will Palästina befreien. Am gestrigen Freitag posierte sie mit mehreren Mitstreitern auf X – auf einem Foto waren Plakate mit Appellen wie «Justice for Palestine» und «Stop the Genocide» zu sehen.Bereits vor einer Woche gab es einen ähnlichen Post, mit dem sich die sonst bejubelte Klima-Ikone einen Platz unter der medialen Guillotine sicherte.

Thunberg, einst als weiblicher Jesus gehuldigt, gilt nun also als antisemitisches Schmuddelkind. Hat sich damit auch Fridays for Future (FFF) erledigt? Aus dem israelischen Bildungsministeriums hiess es, man wolle «verschiedene Hinweise im Lehrplan streichen, die Thunberg als Vorbild und Inspirationsquelle für Jugendliche darstellen».

19 Kommentare zu “”Greta obliegt einem Denken, dass oft typisch ist in ihrem Alter. Sie war entsetzt an dem inhumanen Massaker der Terroristen der Hamas, empfindet aber den Bombenterror gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen ebenfalls als inhuman, auch weil so tausende unschuldige Kinder umkommen. Zudem nshmen die Bombardierungen noch zu und nehmen auch absehbar zu. Sie ist selbst gerade aus dem Kindergarten heraus und empfindet noch Menschen als Menschen, die sie retten möchte. headtopics.com

Sehr viele Medien, Leute und Schreibende kneifen aber die Augen so stark zusammen, dass sie lediglich nur noch „jede Solidarität mit Palästina ist Antisemitismus“ sehen. Dann geht die Mimimi-Diodenspirale los.Das die Säulenheilige der Klimarettung nun für Palästina und damit indirekt für die Hamas eintritt, verstärkt nur den Eindruck, dass Greta T. eine pubertierende Göre ist, die weder von Naturwissenschaften noch von Politik einen blassen Schimmer hat.

