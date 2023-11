Einschätzung zu Quartalszahlen: Swisscom senkt Umsatzziel

Das Schweiz-Geschäft schrumpfte im jüngsten Quartal etwas stärker (-1,7% auf 2023 Mio. Fr.) und lag damit leicht unterhalb der Erwartungen. Der Umsatz der Italien-Tochter Fastweb stieg in Landeswährung knapp 10% auf 660 Mio. € – besser als erwartet. Das Wachstum kommt aus dem Mobilfunkbereich.

