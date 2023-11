Einsatz am Kanzleramt: Polizei ermittelt in eigenen Reihen

Ein zuerst von der «Berliner Zeitung» gepostetes und auch von der Gruppe Letzte Generation geteiltes Video zeigt, dass einer der in Zivil gekleideten Männer hart gegen zwei Menschen vorgeht und sie zu Boden bringt. Das Video legt zudem nahe, dass er einer der Personen einen Farbpinsel aus der Hand nimmt und damit mindestens einer Person über das Gesicht malt. Bei dem Mann, gegen den nun ermittelt wird, handele es sich um einen Berliner Polizisten, so die Polizeisprecherin.

Insgesamt hatten sich laut Polizei etwa 70 Demonstranten der Letzten Generation vor dem Kanzleramt versammelt. Viele von ihnen hielten Transparente in den Händen, auf denen sie BundeskanzlerIm Zusammenhang mit der Aktion hielt die Polizei laut Bilanz 67 Beteiligte zeitweise fest, unter anderem zur Feststellung ihrer Personalien.

Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, er gehe davon aus, dass die Schmierereien relativ schnell übermalt würden. «Und ansonsten hat wenigstens niemand imgestanden», fügt er mit Blick auf wiederholte Strassenblockaden der Gruppe Letzte Generation hinzu. Den Vorwurf der Aktivisten, Kanzler Scholz lüge, wenn er behaupte, die Massnahmen dergegen die «Klimakatastrophe» reichten aus, nannte Hebestreit «Propaganda».

