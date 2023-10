Einflussreicher schiitischer Geistlicher ruft Anti-US-Miliz zum Kampf auf

Der einflussreiche schiitische Geistliche Muktada al-Sadr hat seine vor einem Jahrzehnt aufgelöste Anti-US-Miliz wieder zum Kampf aufgerufen. - Keystone(...) dazu auf, aus öffentlichen und nicht aus privaten Interessen für die Schliessung der US-Botschaft zu stimmen», schrieb Al-Sadr am Freitag bei X (ehemals Twitter).

Das Verhältnis zwischen dem Iran und Al-Sadr hat sich in den vergangenen Jahren aber zunehmend verschlechtert. Sadristen kämpfen inzwischen sowohl gegen den Einfluss der USA als auch des Irans im Irak. Al-Sadr ist für seine scharfe Rhetorik gegen die USA sowie Israel bekannt.

Pro-iranische Milizen haben seit Beginn des Gaza-Kriegs mehr als ein Dutzend Attacken auf von den USA genutzte Stützpunkte im Irak und in Syrien für sich beansprucht. Im Irak gibt es immer wieder

