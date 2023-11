Einfache Passwörter sind immer noch weit verbreitet

Gemäss einer Studie des Passwortmanagers Nordpass sind einfache Zahlenfolgen sowie vorkonfigurierte Passwörter erschreckend oft vorzufinden. Solche Passwörter können in Windeseile geknackt werden.In Zeiten von Cyberangriffen und Ransomware-Attacken sind IT-Security und ein starkes Passwort wichtiger denn je. Jedoch ist diese Wichtigkeit noch bei weitem nicht überall angekommen.

Eine Studie des Passwortmanagers Nordpass, welche seit fünf Jahren jährlich publiziert wird, zeigt jedoch, dass erschreckend viele einfache Passwörter im Umlauf sind."123456" ist gemäss der Studie das weltweit am meisten genutzte Passwort des Jahres 2023. Rund 31% aller Passwörter bestehen aus ähnlich kurzen und einfachen Zahlenfolgen. Auch das berühmte Passwort"admin" schafft es in diesem Zusammenhang auf den wenig ruhmreichen zweiten Platz. Passwörter, welche auf berühmte geografische Orte oder bekannte fiktionale Charakter Bezug nehmen, wie etwa"barcelona" oder"Supermario12", schaffen es ebenfalls in die Hitlist

:

HANFMAGAZİN: Der Entourage Effekt: Cannabis-Wirkung auf mehr als nur THC zurückzuführenEine aktuelle Untersuchung zeigt, dass die berühmten Effekte von Cannabis auf den sogenannten Entourage Effekt zurückzuführen sein könnten. Dieser Effekt beschreibt das Wechselspiel von Tetrahydrocannabinol (THC) mit anderen Cannabinoiden. Die Studie untersucht die verschiedenen Wirkstoffe in Cannabis genauer.

Herkunft: hanfmagazin

20MİN: Rotkreuz ZG: Wegen einer Spinne verlor Elias seinen Führerausweis und den JobEigentlich wollte Elias nur nach Hause, als ihm eine Spinne den Feierabend vermieste – und ihm einen Strafregistereintrag und eine Kündigung bescherte.

Herkunft: 20min

PRESSEPORTAL_CH: 70 Deutschschweizer Absolvent:innen erhalten Pestalozzi Stiftepriis 2023Die Pestalozzi Gruppe und ihre Tochterfirma Gabs AG haben den Pestalozzi Stiftepriis 2023 an 70 Deutschschweizer Absolvent:innen von Lehrberufen der Bereiche Haustechnik, Metallbau und -verarbeitung sowie Gebäudehülle verliehen. Die Preisverleihung fand in Schlieren ZH statt und wurde von Matthias Pestalozzi persönlich durchgeführt. Die Absolvent:innen wurden mit einer unterhaltsamen Show und einem Dinner geehrt.

Herkunft: presseportal_ch

SWİSSITMAGAZİNE: Sicherheitslücken in der Schweizer Ladeinfrastruktur für ElektromobilitätDas Nationales Testinstitut für Cybersicherheit hat die Schweizer Ladeinfrastruktur für Elektromobilität einer Sicherheitsanalyse unterzogen, und dabei zum Teil schwerwiegende Sicherheitslücken gefunden.

Herkunft: SwissITMagazine

AARGAUERZEİTUNG: «Wir wollen nicht Güllener sein»: Synode bewilligt Rügel-Verkauf – und verzichtet auf satte 1 Million FrankenNach einer engagiert geführten Diskussion genehmigt die Synode den Verkauf des Tagungshauses Rügel ob Seengen – allerdings nicht an die meistbietende Interessentin.

Herkunft: AargauerZeitung

PRESSEPORTAL_CH: Verified USD Foundation kündigt Einführung von USDV anDie Verified USD Foundation hat die Einführung von Verified USD (USDV) angekündigt, einer durch die Community gesteuerten Stablecoin, der transparent an tokenisierte US-Schatzanleihen gebunden ist.

Herkunft: presseportal_ch