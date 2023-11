Einer statt acht Standorte: Reinach soll endlich ein «Haus der Musik» erhalten

Der Einwohnerrat befürwortete das Vorhaben ohne Gegenstimme, ebenso deutlich die Planungskommission und die Sachkommission Bau, Umwelt und Mobilität. Zur Abstimmung kommt die Vorlage nur, weil die Höhe des Betrags dies zwingend notwendig macht. In der Bevölkerung ist bisher kein Widerstand laut geworden. Das zukünftige «Haus der Musik» scheint also eine unbestrittene Sache zu sein.

Der Wunsch nach einem zentralen «Haus der Musik» führte bereits anfangs der 90er-Jahre zu einem Musikschulprojekt beim Schulhaus Weiermatten, das jedoch 1993 in an der Urne abgelehnt wurde. 2004 nahmen die Stimmberechtigten eine SP-Initiative an, die die «Bereitstellung eines Gebäudes, das den Raumbedarf der Musikschule abdeckt», forderte.Der Einwohnerrat unterstützte das Anliegen und der Gemeinderat nahm es in seine Leistungsziele auf.

Doch nicht nur für die Kunst wäre das «Haus der Musik» eine Verbesserung. Die Primarschulen, in denen die Musikschule derzeit beheimatet ist, wachsen und brauchen deshalb mehr Platz. Die Konzentration des Musikunterrichts würde Platz frei machen und so teure Provisorien für die Primarschule unnötig machen, wie der Gemeinderat im Abstimmungsbüchlein festhält.

Bei einem Nein am 19. November hingegen sieht er die Gemeinde in einen räumlichen Engpass hineinlaufen. Früher oder später müsse das Angebot der Musikschule reduziert werden.Der Umbau der Tramhaltestellen der BVB ist ins Stocken geraten. Der Grund: Unter anderem bei der Neubeschaffung der Stationen Dreispitz, Sevogelplatz, Zoo Dorenbach und Redingstrasse kommt es zu Verzögerungen.

