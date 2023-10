Eine saftige und hintersinnige Komödie über Lewinsky

Es ist eine saftige und hintersinnige Komödie geworden – auch ein wenig über Lewinsky selbst.Dieser alte Goethe ist Charles Lewinsky näher, als man vermuten würde. Im Cartoonband «Kohnversation», in dem er vor einigen Jahren zusammen mit seiner Ehefrau viele jüdische Humoresken gestaltet hat, gibt es einen Goethe-Witz. Da schauen zwei Juden ins Schaufenster einer Buchhandlung, wo eine Goethe-Gesamtausgabe steht.

Seit 2007 hat der Aargau eine Kantonspolizei und 15 Regionalpolizeien. Der Regierungsrat schlägt dem Grossen Rat vor, dass ein Systemwechsel zur Einheitspolizei vollzogen wird. Zudem soll der Polizeibestand im Kanton Aargau erhöht werden.Applaus für Burkart, Empfehlung für Giezendanner – und gemischte Gefühle bei den Aargauer Freisinnigen

Copyright © Aargauer Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung ist nicht gestattet. headtopics.com

Weiterlesen:

CH_Wochenende »

Komödie über Lewinsky und GoetheEine saftige und hintersinnige Komödie über Charles Lewinsky und seine Verbindung zu Goethe. Ein Goethe-Witz aus dem Cartoonband 'Kohnversation' sorgt für Schmunzeln. Lewinsky ist näher an Goethe als man denkt. Weiterlesen ⮕

– «Bei den Eintrittspreisen gibt es auch eine Schmerzgrenze», sagt der Mitgründer der Band Crazy DiamondDie Band Crazy Diamond zelebriert am Samstagabend in Herisau das Erbe von Pink Floyd – samt spektakulären Licht- und Videoeffekten. Wir haben mit Bandgründer und Gitarrist Üse Junger über das Geschäft geredet. Weiterlesen ⮕

Kapo Zürich: Zeitreise - Beobachtungsposten - VerkehrskontrolleBeobachtungsposten für eine Verkehrskontrolle auf der A3 (damals N3) Ende der 1960er- / Anfang der 1970er-Jahre. Weiterlesen ⮕

Ihr Auto verkaufen in der Schweiz - So funktioniert der Auto Export bei der Ankauf Exportauto AGSie möchten Ihr Auto verkaufen in der Schweiz und den Auto Export reibungslos und profitabel gestalten? Die Ankauf Exportauto AG ist Ihr vertrauenswürdiger Partner, wenn es... Weiterlesen ⮕

Job-Speed-Dating in der Agrarbranche: Auf der Suche nach Fachkräften der ZukunftDas Agro-Food-Job-Dating des SVIAL soll die Vernetzung zwischen Unternehmen und Nachwuchstalenten fördern – als eine Antwort auf den Fachkräftemangel. Direkte Kontakte und persönliche Einblicke biete sowohl Arbeitgebenden als auch Studierenden Vorteile. Weiterlesen ⮕

Der Geschmack der Innovation: Die neue Ära der argentinischen FeinbäckereiBuenos Aires (ots) - Das argentinische Konditorhandwerk ist permanent im Wandel - Kreativität und Innovation sind dabei die wichtigsten Zutaten. Die Bäckermeister des Landes,... Weiterlesen ⮕