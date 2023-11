Einbrüche in St. Gallen und Wil

In der Zwischenzeit durchsuchte sie verschiedene Behälter und brach mit Werkzeug eine Kasse auf, aus der sie rund 1.000 Franken Bargeld stahl. Es entstand auch ein Sachschaden von 1.000 Franken. In derselben Zeit gab es auch einen Einbruch in ein Unternehmen in der Nähe der Mörikonerstraße in Wil. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Firmenräumlichkeiten über den Haupteingang. Dort brachen sie einen Kaffeeautomaten auf und entnahmen Bargeld

. Mit zwei Schlüsseln aus dem Empfangsbereich betraten die unbekannten Täter die Büroräumlichkeiten und stahlen aus zwei Kassen Bargeld im Wert von rund 1.500 Franken

:

POLİZEİCH: Einbrüche in Lebensmittelgeschäfte in St. GallenZwei Männer wurden festgenommen, nachdem sie in Lebensmittelgeschäfte in St. Gallen eingebrochen waren. Einer der Männer beging zwei Einbrüche, während die anderen Einzeltäter waren. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Franken.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Einbrüche in Val Müstair GR: Vater mit Söhnen im Tirol angehaltenIn der Nacht auf Montag brach eine Täterschaft in drei Gebäude im Val Müstair GR ein und stahl Werkzeug und Maschinen. Die Täter wurden in Südtirol angehalten.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Zwei Einbrüche in Speicher AR: Bargeld aus Gewerbebetrieb gestohlenIn der Nacht auf Donnerstag ist es in Speicher zu zwei Einbruchdiebstählen in Verkaufsgeschäfte gekommen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Speicher AR: Zwei Einbrüche im Verlaufe der NachtIn der Nacht auf Donnerstag, 2. November 2023, ist es in Speicher zu zwei Einbruchdiebstählen in Verkaufsgeschäfte gekommen.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

POLİZEİCH: St.Gallen / Uznach / Rorschacherberg SG: Einbrecher auf DiebestourIn der Zeit zwischen Mittwoch (01.11.2023) und Donnerstag (02.11.2023) konnte die Kantonspolizei St.Gallen insgesamt vier Männer festnehmen, die zuvor in St.Gallen, Sargans und in Rorschacherberg fünf Einbrüche verübt haben.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

NAU_LİVE: FC St.Gallen gegen Ouchy: So will Zeidler Auswärts-Misere stoppenZuhause alles gewonnen, auswärts noch kein Sieg. Peter Zeidler und der FC St.Gallen wollen in Ouchy den ersten Dreier auf fremden Terrain. Helfen könnte...

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »