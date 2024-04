Einbrüche in Fahrzeuge im Basler Bachlettenquartier

Über das Osterwochenende wurde im Basler Bachlettenquartier in mehrere Fahrzeuge eingebrochen. In Münchenstein sorgt ein Tesla-«Fälleler» für Empörung. Über das Wochenende wurden die Scheiben mehrerer Autos an der Birsigstrasse in Basel eingeschlagen. Die Birsigstrasse, die sich nahe dem Nachtigallenwäldeli und dem Zolli den Hügel im Bachlettenquartier hochschlängelt, ist für gewöhnlich relativ ruhig. Hier herrscht Tempo 30, unterwegs sind Zoobesucher, Hündeler und Bewohner der Wohnblöcke.

Über das Osterwochenende haben sich nun aber Vandalen an mehreren parkierten Autos zu schaffen gemacht. Ein Video auf Reddit zeigt das Ausmass des Schadens. «Weiss jemand, ob das normal ist?», fragt der Urheber des Videos auf der Onlineplattform. Er ziehe bald von Berlin nach Basel. So etwas habe er noch nie gesehen, meint er besorgt. berichtete zuerst über den Vorfal

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



bazonline / 🏆 7. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kanton Uri: Mehrere Einbrüche – Polizei sucht ZeugenZwischen gestern Dienstag, 19. März 2024, 23.00 Uhr und heute Mittwoch, 20. März 2024, 08.30 Uhr, ereigneten sich im Kanton Uri mehrere Einbrüche.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Frühlingsgefühle +++ Gossau: Zwei Einbrüche über die OstertageEin Leser hat diese zwei Marienkäfer während eines intimen Augenblicks beobachtet und ungeniert zur Kamera gegriffen. In den vergangenen Tagen ist es in der Stadt Gossau zu zwei Einbrüchen gekommen. Eingebrochen wurde in ein Geschäft an der Flawilerstrasse und in Baucontainer an der Sportstrasse. Ins Geschäft wurde zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 16 Uhr, eingebrochen. Laut Kantonspolizei verschaffte sich die unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt über ein Fenster.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Die Junge FDP hat einen neuen Präsidenten: «Wir Liberalen erreichen die Bevölkerung zu wenig»Der Basler Student Jonas Lüthy wurde zum neuen Präsidenten der Schweizer Jungfreisinnigen gewählt.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Basler Juden in Sorge: «Die Messerattacke in Zürich sorgt für blankes Entsetzen»Antisemitische Vorfälle nehmen schweizweit extrem zu, auch in Basel. Die jüdische Gemeinde will dennoch nicht in Panik verfallen. Man fühle sich immer noch sicher.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

«Matthäuskirchplatz»: Neuer Name sorgt in Basler Quartier für UnmutIm Volksmund hiess er schon lange «Matthäusplatz», nun schiebt die Stadt ein «-kirch-» ein. Nicht jeder findet das gut – und ein Verein leistet Widerstand.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

A3 / Obstalden GL: Verkehrskontrolle auf der Autobahn – 166 Fahrzeuge kontrolliertAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »