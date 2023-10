Einbrüche in Einfamilienhäuser in Winterthur

Am Samstag (28.10.2023), in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 20:15 Uhr, ist in zwei Einfamilienhäuser an der Möttelistrasse und der Hohrainstrasse eingebrochen worden.

Die unbekannten Täterschaften verschafften sich durch Fenster gewaltsam Zutritt in die Liegenschaften, durchsuchten diese und stahlen Schmuck und Bargeld im Wert von insgesamt über 10'000 Franken.

