«Ein wenig Getüftel ist dabei»: Mit seinem Stück entdeckt Zirkusmacher Roman Müller die Alte Reithalle neu

Auch bei seinem neusten Stück interessiert ihn die klassische Manege nicht. Selbst die Bühne ist ihm nicht genug. Zusammen mit seinem Namensvetter Jörg Müller nimmt er mit «OIxIO» die gesamte Alte Reithalle in Beschlag.

Für ihr Stück bauen sie eine Konstruktion aus verschiedenen Objekten wie Besen oder einem Schlagzeugbecken. Ein Zupfen hier, ein Stubser da, versetzt das Ganze in Bewegung. «Etwas Getüftel ist sicher dabei, denn auch Jörg ist sehr tüftlerisch, ein ewig Suchender», sagt Müller. Das Arrangement ist eigens für die Räume der Alten Reithalle zusammengestellt.Warum der Zirkus ins Theater gehört, fragen wir den Festivalleiter.

Dieser Umbau mache vieles erst möglich, so Müller. Ausgereizt hat er diese Möglichkeiten mit dem «Cirqu’», das im Juni erstmals in der Halle stattfand. «Wir waren im Vorfeld schon etwas nervös», sagt Müller, «wir konnten nicht auf bereits gemachte Erfahrungen aufbauen.» Das Experimentieren oder eben das Tüfteln gehört zu Roman Müllers Kunstverständnis.

