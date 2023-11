Ein verworrenes Netz aus neuen Bündnissen und alten Feindschaften

Während des Ersten Weltkriegs beschlossen der Herrscher von Mekka und das Britische Empire zusammenzuarbeiten. Das gemeinsame Ziel: Die Osmanische Herrschaft über den Nahen Osten zu beenden. Im geheimen Sykes-Picot-Abkommen vereinbarten Grossbritannien und Frankreich zudem die Aufteilung des Nahen Ostens nach Kriegsende. 1917 versprach der britische Aussenminister Arthur James Balfour die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina.

Nach dem Zweiten Weltkrieg rief die Vollversammlung der UNO 1947 zur Teilung des britischen Mandatsgebiets Palästina in einen jüdischen und einen arabischen Staat auf. Die Juden stimmen zu, die Araber in Palästina und die arabischen Staaten lehnen den Plan ab. 1948 kommt es zu Israels Unabhängigkeitserklärung. Am Tag darauf erklären die arabischen Nachbarn Ägypten, Jordanien, Libanon, Irak und Syrien den Krieg.

Libanon war zuletzt 2006 mit Israel im Krieg. In der Zwischenzeit hat die Hisbollah – eine islamistische schiitische Organisation und erklärter Erzfeind Israels – eine Art Staat im Staat aufgebaut. Ihr Ziel und Auftrag: der Widerstand gegen Israel. Seit Beginn des Konflikts im Oktober kommt es auch an der israelisch-libanesischen Grenze immer wieder zu Beschuss. Eine Eskalation ist nicht auszuschliessen.

04:18 Video Archiv: Irans Einfluss im Nahostkonflikt Aus 10 vor 10 vom 27.10.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 18 Sekunden. Die iranische Führung dürfte aber vom Ärger in der arabischen Welt gegen Israel profitieren. Teheran hat seit den 1990er-Jahren seine politischen und militärischen Beziehungen in der Region ausgebaut, um eine «Achse des Widerstands» gegen Israel zu schaffen. So konnte Iran seine Verbindungen zu Syrien und in den Irak ausbauen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRFNEWS: Bezahlen für keine Werbung: Meta führt ein Bezahlmodell einDie Werbung in Sozialen Medien geht vielen auf die Nerven. Sind sie bereit, für die Freiheit von Werbung zu bezahlen?

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Energiekonzern Uniper macht fast zehn Milliarden Euro GewinnFast ein Jahr nach der Rettung durch den Staat fährt der Energiekonzern Uniper Rekordgewinne ein.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Nottwil LU: Velofahrer von Auto erfasst und verletztAuf der Kantonsstrasse in Nottwil ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Velofahrer verletzt wurde.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Ist es okay, hat ein Roboter am neuen Beatles-Song mitgewirkt?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

20MIN: Ohrwürmer: Sind sie ein Anzeichen für AD(H)S oder OCD?Ein TikTok-Video behauptet, dass Ohrwürmer ein Anzeichen für AD(H)S oder OCD sein könnten. Ein Neurologe erklärt jedoch, dass dies unbegründet ist.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

SRFLUZERN: Geothermie-Projekt in Inwil: Bei der Bevölkerung sind noch Fragen offenGrundsätzliche Kritik am Projekt gibt es aber kaum. Der drittklassige SC Kriens tritt am Mittwoch im Cup gegen den grossen FC Basel an – und bereitet sich auf ein Fussballfest vor. Unser Kolumnist Richard Blatter alias El Ritschi hätte für ein Radiointerview und ein Konzert nach Kalifornien fliegen können - hat's dann aber sein lassen. Stattdessen hat er sich auf die Vespa geschwungen und ist durch die Zentralschweiz getuckert. Nach Rekordteilnahme: Beim Marathon geht man über die Bücher. Der Marathon in Luzern: Ein Volksfest bei bestem Wetter.

Herkunft: srfluzern | Weiterlesen ⮕