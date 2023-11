In einem einzigen Atemzug verschiebt sich die Atmosphäre von Stille zu voller Konzentration, ausgelöst allein durch eine kleine Dose. Als er sie öffnet und tief einatmet, kneift er die Augen zusammen, runzelt die Stirn und rümpft die Nase. Die Wirkung ist unverkennbar. Der Bieler Verteidiger Yannick Rathgeb ist bereit für das Spiel.Mario Frick gibt sich kämpferisch nach dem blamablen Cup-Aus im Jura und ist zuversichtlich fürs Heimspiel gegen GC vom Sonntag (14.15 Uhr).

Der FCL-Trainer fordert von seinen Spielern eine deutliche Reaktion.In Basel ist plötzlich alles denkbar, sogar der Abstieg: Ein Streifzug durch eine verwundete Fussballstadt

BZBASEL: In Basel ist plötzlich alles denkbar, sogar der Abstieg: Ein Streifzug durch eine verwundete FussballstadtDer FC Basel steckt in einer tiefen Krise. Wie geht es der Stadt, der er so viel bedeutet?

LUZERNERZEITUNG: Wohlhabende in der Zentralschweiz: Feusisberg ist ein Hotspot der ReichenIn der Zentralschweiz leben so viele Wohlhabende wie sonst kaum irgendwo in der Schweiz. Sie besitzen Aktien oder Kunstwerke in Millionen- bis Milliardenhöhe, bewohnen Villen mit Seeanstoss – und sorgen für gefüllte Staatskassen. Zumindest in einzelnen Gemeinden.

BAZONLINE: Vor Basler «Woche der Religionen»: Der Krieg bleibt draussen: Ist das ein passendes Programm?Das Präsidialdepartement lässt bei einer Veranstaltungsreihe die Aktualität aussen vor. Nur die Absage einer Synagogenführung erinnert an den Terrorangriff der Hamas.

BZBASEL: «Schon verrückt»: Der grosse Gewinner ist der Bauernverband – doch was hat die Wirtschaft von der Allianz?Die Wirtschafts- und Bauern-Allianz hat ihr Ziel erreicht: Das bürgerliche Lager wurde gestärkt – vorab dank der SVP. Das hilft insbesondere dem Bauernverband. War er mal wieder schlauer als die anderen?

LUZERNERZEITUNG: «Es ist ein Wagnis»: CeDe.ch steigt in den Markt für Musikinstrumente einWährend viele Geschäfte schliessen, geht im Kanton Schwyz ein neuer Player im Markt für Musikinstrumente an den Start. Auch Onlineshops und Musik Hug berichten von einer grossen Nachfrage.

AARGAUERZEITUNG: Das Team der Stunde kommt ins Brügglifeld: Warum das für Aarau ein gutes Omen istAm Freitag (ab 20.15 Uhr im AZ-Liveticker) gastiert Tabellenführer Thun im Brügglifeld. Für den schwächelnden FC Aarau und seinen Trainer Alex Frei bietet das Spiel eine erhebliche Gefahr – aber auch eine grosse Chance, die den Lauf der Saison verändern kann.

