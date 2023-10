Ein späterer Start in die Skisaison wäre ein wichtiger Schritt zu mehr Glaubwürdigkeit

27.10.2023 23:57:00 / Herkunft: bzBasel

Am Wochenende startet in Sölden die Skisaison. Doch statt über Marco Odermatt, Lara Gut-Behrami und Co. drehen sich die Diskussionen vor allem um Arbeiten am Gletscher.