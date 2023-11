Ein Schweizer Bauer in Paraguay

Seine Eltern Elizabeth und Domenico hatten sich nämlich kennengelernt, als die Agronomin Elisabeth in Nepal ihre Doktorarbeit im Kartoffel-Anbau absolvierte und Domenico als Brückeningenieur tätig war.

Am Ausprobieren Im Jahr 2012 haben sich Marco Panciotto und seine Frau entschieden, den Betrieb der Eltern zu übernehmen, die seit ein paar Jahren wieder in der Schweiz leben. Panciotto will sich diversifizieren und sieht im Anbau von Kartoffeln einen möglichen Betriebszweig.

Von den restlichen zwei unbewässerten Parzellen liegt eine ebenso auf einer Fläche, wo vorher schon Kartoffeln waren.«Man sieht den Unterschied – nicht von ungefähr rät uns die Saatgutfirma, sieben Jahre Fruchtpause zu machen», sagt Panciotto. Er hofft, nach 5 Jahren auf derselben Parzelle wieder Kartoffeln säen zu können.

Mit viel Geduld hat er seine Anfrage immer wieder bei den Behörden eingereicht, bis es schlussendlich funktioniert hat und er die Genehmigung in den Händen hielt. Allerdings verzögerte sich der Prozess dermassen, dass er erst in der ersten Juliwoche säen konnte, obwohl der ideale Zeitpunkt schon im Mai gewesen wäre.

«Als Joel das Saatgut anschaute und dabei zufrieden nickte, fiel mir ein Stein vom Herzen», erinnert sich der Auswanderer an die Erleichterung: «Für uns ist gutes Saatgut die halbe Miete – wenn da schon Bakterien drin sind, wird es nachher im Acker schwierig.» Im Gegensatz zu den Argentiniern, die ihre Saatkartoffeln halbieren oder vierteln, verzichten Panciottos darauf. Auch aus dem Grund, so weniger Krankheiten einzuschleppen.

