Ein Mann vergisst seinen Hund an der Anhängerkupplung und fährt los

Nach gut 200 Metern hat der Hundehalter angehalten und einen Beifahrer einsteigen lassen. Der Beifahrer bemerkte den mitgeschleiften Hund nicht und die beiden fuhren weitere rund 450 Meter weit. Ein anderer Autofahrer beobachtete die Szene und hupte, worauf offenbar der Hundehalter realisierte, was passiert war. Die Verletzungen wären vermeidbar gewesen, wenn der Hund «im Fahrzeug mittransportiert» worden wäre, wie die Staatsanwaltschaft akkurat festhält.

Offenbar hat der Hund die Prozedur aber überlebt. Denn im selben Strafbefehl wird ein weiteres Vergehen desselben Hundehalters im Zusammenhang mit demselben Hund geahndet. Das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit hat ein gutes Jahr nach dem Vorfall angeordnet, dass der Hund im öffentlichen Raum «generell und ausnahmslos» an der Leine zu führen sei und einen Maulkorb tragen müsse. Daran hat sich der Halter offenbar nicht immer gehalten.

Der Hundehalter wird wegen Tierquälerei und wegen der Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz bestraft. Eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen wird bedingt ausgesprochen. Eine Busse von 1000 Franken und eine Gebühr von 650 Franken muss der Mann aber auf jeden Fall bezahlen.

