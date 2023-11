Ein Mann beabsichtigt, mit seinem Auto von der Tschachenstrasse in Näfels abzufahren

Ein 58-jähriger Mann beabsichtigte mit seinem Personenwagen beim Lichtsignal in Näfels von der Tschachenstrasse in Richtung Stichstrasse zu fahren.

POLİZEİCH: Autounfall mit Brand in PfäffikonEin 29-jähriger Mann verursachte einen Autounfall in Pfäffikon, bei dem ein Fahrzeug in Brand geriet.

TAGBLATT_CH: «Es muss nicht zwingend ein Mann und eine Frau sein»: Erfolgreiches Gastgeberpaar sucht Nachfolge für VorzeigebetriebErfolgreiches Gastgeberpaar sucht Nachfolge für Vorzeigebetrieb

TAGBLATT_CH: «Es müssen nicht zwingend ein Mann und eine Frau sein»: Erfolgreiches Gastgeberpaar sucht Nachfolge für VorzeigebetriebErfolgreiches Gastgeberpaar sucht Nachfolge für Vorzeigebetrieb

NAU_LİVE: Näfels GL/Netstal GL: Zwei Unfälle fordern Sachschaden und VerletzteAm Freitag ereignete sich in Näfels GL und Netstal GL je ein Unfall. Eine Velofahrerin verletzte sich. Es entstanden Sachschäden.

SUEDOSTSCHWEİZ: Unfall bei einer Ampel in Näfels: Autofahrer übersieht VelofahrerinAm Freitagnachmittag ist es auf den Glarner Strassen zu zwei Unfällen gekommen. In Näfels kollidierten ein Auto und ein Velo und in Netstal ein Traktor und ein Auto.

POLİZEİCH: Näfels GL: Velofahrerin nach Kollision mit Auto verletztAm Freitag, 03.11.2023, ca. 15:10 Uhr, ereignete sich beim Lichtsignal der Stichstrasse in Näfels ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem Personenwagen.

