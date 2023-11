Ein Laden weniger in Ilanz: Remos musikalisches Reich schliesst die Tore

Wir sind täglich mit viel Herzblut im Einsatz, um euch über alles Wichtige in unserer Region zu informieren, euch Hintergründe zu liefern, zu inspirieren, euch Tipps & Tricks für den Alltag zu geben oder einfach zum Lachen zu bringen. Bitte habt deswegen Verständnis, dass die uneingeschränkte Nutzung von suedostschweiz.ch unseren Abonnenten vorbehalten ist. Zugriff auf alle Inhalte gibt’s mit unserem Digital Abo.

SRFNEWS: Bezahlen für keine Werbung: Meta führt ein Bezahlmodell einDie Werbung in Sozialen Medien geht vielen auf die Nerven. Sind sie bereit, für die Freiheit von Werbung zu bezahlen?

CASHCH: Energiekonzern Uniper macht fast zehn Milliarden Euro GewinnFast ein Jahr nach der Rettung durch den Staat fährt der Energiekonzern Uniper Rekordgewinne ein.

POLIZEICH: Nottwil LU: Velofahrer von Auto erfasst und verletztAuf der Kantonsstrasse in Nottwil ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Velofahrer verletzt wurde.

AARGAUERZEITUNG: «Ein wenig Getüftel ist dabei»: Mit seinem Stück entdeckt Zirkusmacher Roman Müller die Alte Reithalle neuDie Alte Reithalle hat sich als Mehrspartenhaus etabliert. Ein Rundgang lädt dazu ein, die gewohnten Perspektiven zu hinterfragen.

BZBASEL: Einer statt acht Standorte: Reinach soll endlich ein «Haus der Musik» erhaltenNach fast zwanzig Jahren Diskussion soll der Musikunterricht in Reinach nur noch in einem Gebäude stattfinden. Die Stimmberechtigten müssen das 8,9 Millionen-Projekt am 19. November an der Urne absegnen.

20MIN: Ohrwürmer: Sind sie ein Anzeichen für AD(H)S oder OCD?Ein TikTok-Video behauptet, dass Ohrwürmer ein Anzeichen für AD(H)S oder OCD sein könnten. Ein Neurologe erklärt jedoch, dass dies unbegründet ist.

