Ein Kinderschädel im Plastiksack: Der Kriminalfall um den kleinen Emile wird immer mysteriöser. Emile ist tot. Das ist die zutiefst traurige, und zugleich die einzige gesicherte Erkenntnis in einem Fall, der Frankreich seit bald neun Monaten bewegt, ja richtiggehend umtreibt. Zu verwundern mag das nicht: Emile war ein reizender zweieinhalbjähriger Bub, der Goldschatz seiner Eltern mit seinen blonden Haaren und grossen Augen.

Doch im vergangenen Juli, als er bei seinen Grosseltern mütterlicherseits im alpinen Weiler Haut-Vernet Urlaub machte, war er plötzlich verschwunden. Einfach weg

