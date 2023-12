Ein Kater gerät zwischen zwei Fronten – und löst Todesdrohungen aus: Nachbarn treffen sich vor Gericht wieder Die Verhandlung vor dem Bezirksgericht Zurzach diese Woche hat für einen grossen Publikumsaufmarsch gesorgt: Anfang Jahr eskalierte ein länger schwelender Konflikt zwischen Nachbarn.Vor Einzelrichter Cyrill Kramer wird ein Fall von mehrfacher versuchter Nötigung, Drohung, Beschimpfung verhandelt.

Keine leichten Vergehen, der Publikumsaufmarsch im Saal des Bezirksgerichts Zurzach könnte allerdings eher auf ein Gewaltdelikt schliessen: Zum klagenden Ehepaar Ehrsam (alle Namen geändert) gesellen sich nebst zwei jüngeren Frauen und einem jungen Mann kein Geringerer als der Gemeindeammann der Ortschaft, an der sich die Taten zugetragen hatten. Luigi, der Beschuldigte, wird seinerseits von Mutter, Bruder und einer jungen Frau begleitet. Nicht anwesend allerdings ist Kater Pepe, der in der ganzen leidigen Angelegenheit eine zentrale Rolle spielte





