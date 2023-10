Ein Hoch auf den VfL Osnabrück: Spieler tragen jetzt die Schwulenbinde am Arm

”Ein Hoch auf den VfL Osnabrück, gespielt wird nur noch mit der Schwulenbinde am Arm. Und vor beginn des Spieles ein gemeinsamer Kniefall mit Händen vor dem Mund. Das war ja auch das Erfolgsgeheimnis der"Mannschaft".Die Kommentare auf weltwoche.ch/weltwoche.de sollen den offenen Meinungsaustausch unter den Lesern ermöglichen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass in allen Kommentarspalten fair und sachlich debattiert wird.

Kommentare mit vielen Sonderzeichen oder solche, die in Rechtschreibung und Interpunktion mangelhaft sindKommentare, die einen Link zu dubiosen Seiten enthaltenAls Medium, das der freien Meinungsäusserung verpflichtet ist, handhabt die Weltwoche Verlags AG die Veröffentlichung von Kommentaren liberal. Die Prüfer sind bemüht, die Beurteilung mit Augenmass und gesundem Menschenverstand vorzunehmen.

Die Online-Redaktion behält sich vor, Kommentare nach eigenem Gutdünken und ohne Angabe von Gründen nicht freizugeben. Wir bitten Sie zu beachten, dass Kommentarprüfung keine exakte Wissenschaft ist und es auch zu Fehlentscheidungen kommen kann. Es besteht jedoch grundsätzlich kein Recht darauf, dass ein Kommentar veröffentlich wird. Über einzelne nicht-veröffentlichte Kommentare kann keine Korrespondenz geführt werden. headtopics.com

Weiterlesen:

Weltwoche »

Guardiola über Manuel Akanji: «Ein aussergewöhnlicher Spieler»Manuel Akanji ist der erste Schweizer, der in der Königsklasse gegen einen Schweizer Club trifft. Trainer Pep Guardiola stimmt eine Lobeshymne auf ihn an. Weiterlesen ⮕

- Wettskandal in Italien: Tonali zehn Monate gesperrtDiverse Spieler sollen an illegalen Online-Sportwetten teilgenommen haben. Weiterlesen ⮕

National League: Biels Krise - Not-Stürmer Grossmann: «Uns klebt die Scheisse am Stock»Der EHC Biel hat 9 der letzten 10 Spiele verloren. Und nun gehen dem Playoff-Finalisten auch noch die Spieler aus. Weiterlesen ⮕

Swiss Indoors: Stan Wawrinka mit cooler Geste in BaselDer Schweizer Tennis-Spieler Stan Wawrinka verlor am Dienstag seine Erstrundenpartie an den Swiss Indoors in Basel. Dabei reagierte er auf Fan-Rufe. Weiterlesen ⮕

Wett-Skandal: Sandro Tonali kassiert Mega-SperreIm Zuge des Wettskandals im italienischen Fussball kassiert ein weiterer Spieler eine Sperre. Es ist Sandro Tonali von Newcastle United. Weiterlesen ⮕

Luganesi zeigen Mut trotz Niederlage gegen BrüggeTrainer Croci-Torti ist stolz auf seine Spieler, obwohl sie gegen Brügge verloren haben. Er betont, dass sie gegen solche Gegner ohne Angst spielen können und dass sie einige Fehler gemacht haben, die sie auf diesem Niveau nicht machen dürfen. Trotz der Enttäuschung müssen sie den Kopf oben behalten und sich auf den nächsten schwierigen Match gegen Meister YB vorbereiten. Weiterlesen ⮕