Eierknappheit in der Schweiz zu Weihnachten und Ostern

An Weihnachten und Ostern werden in der Schweiz die Eier knapp. Zu anderen Zeiten übersteigt das Angebot die Nachfrage.Zweimal im Jahr nimmt die Nachfrage nach Eiern stark zu: Vor Weihnachten und vor Ostern. Das stellt die Produzenten vor Probleme – denn genau so oft legen ihre Hennen mehr, als der Markt braucht.In der Schweiz werden immer wieder die Eier knapp.

Würden die Schweizer Produzenten so viele Legehennen halten, wie es vor Weihnachten und vor Ostern braucht, hätte die Schweiz jeden Sommer eine riesige Eierschwemme. Die Herausforderung der Eier-Produktion: Sie beginnt mit der Aufzucht der Legehennen und deshalb rund eineinhalb Jahre bevor das erste Ei in den Laden kommt.Nach Weihnachten ist vor Ostern. Die Eiersuche könnte in der Schweiz heuer aber schon vor den Feiertagen beginnen. Die Eier werden nämlich knapp. Wieder einmal. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 schnellte die Nachfrage nach Eiern in die Höhe. Die Produzenten zogen nach, besorgten sich zusätzliche Legehennen, ersetzten alte Herden schneller durch neue, manche bauten ihre Ställe au





