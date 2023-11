Ehrung für Spitzenleistung bei der Milchproduktion

Die Ehrung wurden auf dem Bächlihof in Jona SG durchgeführt. VMMO Gute Milch: Die Familien Bösch, Bollhalder und Lusti wurde für ihre Spitzenleistung geehrt. VMMO Gute Milch: Auszeichnungen in die Kantone Appenzell Inner- und Ausserrhoden VMMO PreviousNext Die Glockenvergabe für 20 Jahre «Gute Milch» sei einer der Höhepunkte im Verbandsjahr, schreibt die VMMO in einer Mitteilung.

Die Auszeichnung wird ausschliesslich an Bäuerinnen und Bauern verliehen, die 20 Jahre Milch ohne Qualitätsverluste produziert haben. «20 Jahre einwandfreie Milchqualität sind keine Glücksache, sondern der Beweis für Tüchtigkeit, Sauberkeit, Zuverlässigkeit, Engagement und Freude am Beruf», hebt die Genossenschaft hervor. Die Milchproduzierenden würden sieben Tage pro Woche und 52 Wochen im Jahr arbeiten, um den Konsumenten ein Produkt h in höchster Qualität anbieten zu könne





