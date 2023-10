Ehemalige Deponie Fröschegräbe wurde wieder aufgeforstet: «Vielleicht findet der Hammermolch hier ein Zuhause»

29.10.2023 16:30:00 / Herkunft: AargauerZeitung

Nach Abschluss der Altlastensanierung setzten am Samstag im Rüssschache in der ehemaligen Deponie Fröschegräbe in Unterwindisch 40 Freiwillige insgesamt 250 neue Bäume und zahlreiche Sträucher. Das hochwertige Naturreservat bleibt erhalten.