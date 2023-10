Ehemalige Briefträgerin in Witikon beschuldigt, Briefe zu stehlen und zu öffnen

Eine ehemalige Briefträgerin wird beschuldigt, im Zeitraum vom Februar 2020 bis Dezember 2022, Briefe in der Region Witikon entwendet und geöffnet zu haben. Dabei soll die Post-Mitarbeiterin Bargeld, Gutscheine, Veranstaltungstickets und weitere Wertgegenstände geklaut haben. Mittlerweile führt die Bundesanwaltschaft (BA) eine Strafuntersuchung gegen die mögliche Täterin durch.

«In diesem Zusammenhang ist es entsprechend notwendig, den potenziell geschädigten Personen den Verfahrensgegenstand sowie die beschuldigte Person mitzuteilen», so die BA. Im Vorfeld seien rund 2600 Briefsendungen sichergestellt worden.

