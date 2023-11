«Effektiv stehen weniger Pflegeplätze zur Verfügung»: Aargauer Gesundheitsverband reagiert auf die Zahlen des Kantons Nachdem der Regierungsrat umfassende Zahlen zur Belegung der Pflegeheime veröffentlicht hat, reagiert nun die Vaka darauf: Der Aargauer Gesundheitsverband fordert genügend freie Plätze, sie seien für eine gut funktionierende Versorgung fundamental.Die Auslastung in den Pflegeheimen sinkt, während die Vollzeitstellen zunehmen und die Kosten für Pension und Pflege steigen.

Dass sich der Kanton umfassend damit befasste, geht auf einen Vorstoss der beiden SVP-Grossräte Jacqueline Felder und René Bodmer zurück, den sie im Juni einreichten. Nun äussert sich der Aargauer Gesundheitsverband Vaka zur Antwort des Regierungsrats. In einem am Dienstagmorgen veröffentlichten Communiqué fordert er genügend freie Plätze in den Pflegeinstitutionen. Für eine gut funktionierende integrierte Gesundheitsversorgung brauche es freie Plätze in den Pflegeinstitutionen, damit Patientinnen und Patienten aus dem Spital zeitgerecht eine geeignete Anschlusslösung erhielte





AargauerZeitung » / 🏆 45. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hat das System mit Kantons- und Regionalpolizeien ausgedient?Regierungsrat schlägt Wechsel zur Einheitspolizei vor. Seit 2007 hat der Aargau eine Kantonspolizei und 15 Regionalpolizeien. Der Regierungsrat schlägt dem Grossen Rat vor, dass ein Systemwechsel zur Einheitspolizei vollzogen wird. Zudem soll der Polizeibestand im Kanton Aargau erhöht werden.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Städte Zürich und Winterthur wählen anders als der Rest des KantonsDer Graben zwischen den Städten und dem Rest des Kantons wird immer grösser, wie die letzten Wahlen zeigen.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Städte Zürich und Winterthur wählen anders als der Rest des KantonsDie SP ist in Zürich und Winterthur die stärkste Kraft, während die SVP in den meisten anderen Gemeinden des Kantons dominiert. Vier SP-Gemeinderäte fordern die Schaffung von zwei Halbkantonen. Die Idee eines Stadtkantons Zürich ist nicht neu und wurde bereits in der Vergangenheit diskutiert. Die Zürcher Kantonalbank ändert ihre Lohnpolitik und begrenzt die Boni trotz eines Gewinnsprungs im Jahr 2023.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Baslerinnen und Basler sollen ihren Sperrmüll künftig in Birsfelden recyceln: Lottner AG verliert Subventionen des KantonsSeit 20 Jahren betreibt die Lottner AG an der Schlachthofstrasse in Basel den Recyclinghof. Doch nun verliert sie den Zuschlag für den Betrieb. Dieser geht an die Waser Entsorgung AG in Birsfelden. Wie es mit dem Recyclingpark in Basel weitergeht, ist unklar.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Aargauer erfüllt sich mit Retro-Foodtruck seinen Traum – was die Pizza besonders machtTony Amoroso aus Neuenhof hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. In seinem Foodtruck backt er von Montag bis Mittwoch ganz spezielle Pizzas in Nussbaumen. Wie Liebe durch den Magen geht, wissen er und seine Frau Edite aus eigener Erfahrung.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

«Man verlässt seine Komfortzone»: Dieser Aargauer Polizist und Fitness-Influencer lässt die Muskeln spielenDie Leidenschaft von Marco Schweizer ist Bodybuilding. Trotz internationaler Podestplätze kämpft er noch um einen Traum.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »