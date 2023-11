Edelmetalle: Physisches Gold verliert an Attraktivität

Im dritten Quartal wurden weltweit allerdings im Vorjahresvergleich 14% weniger in physisches Gold investiert. 296 Tonnen wurden in Münzen und Barren angelegt. Der deutliche Rückgang ist primär der laschen Nachfrage in Europa zu verdanken. Das schwierige binnenwirtschaftliche Umfeld in der Türkei und China sorgte hingegen dafür, dass die Bevölkerung zunehmend Schutz im sicheren Hafen suchte.Am stärksten eingebrochen ist die Nachfrage hingegen in Deutschland.

beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig.

