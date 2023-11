Easyjet kommt ohne Strafe für Datendiebstahl weg

Jetzt teilt die britische Behörde mit, dass es seine Untersuchung abschließt, ohne eine Rüge auszusprechen oder irgendwelche Strafen auszusprechen. Easyjet kommt also straffrei davon.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRFSPORT: Humm: «Ich habe jetzt mehr Zeit für mich»Die Zürcherin im Interview über ihre Zeit in der Nati und ihre Zukunft.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen ⮕

AEROTELEGRAPH: Easyjet flottet Airbus A319 in den nächsten vier Jahren ausIhre Luftfahrt-News

Herkunft: aeroTELEGRAPH | Weiterlesen ⮕

AEROTELEGRAPH: Easyjet startet mit Airbus A319 Linienflüge nach AkureyriIhre Luftfahrt-News

Herkunft: aeroTELEGRAPH | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Ribeiro will die Young Boys versenken, Ajeti ihre Offensive ausbremsenFCRJ-Offensivakteur André Ribeiro und Verteidiger Adonis Ajeti kommen im Cupkracher gegen YB Schlüsselrollen zu. Deren Trainer Raphael Wicky will mit Respekt vor dem Gegner auftreten.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

20MIN: Beyoncés Mutter spricht über ihre Tochter in einer TalkshowIn der von der US-Komikerin Sherri Shepherd moderierten Talkshow "Sherri" gibt Tina Knowles interessante Einblicke in das Geschehen hinter der Bühne während der Konzerte ihrer berühmten Tochter Beyoncé.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: «Es ist höchste Zeit»: Grüne und ihre Partner weibeln für «attraktive Zentren»Die Grünen wollen mit ihrer Initiative 'Attraktive Zentren' einen Paradigmenwechsel im Strassenbau einleiten.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕