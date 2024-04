E-Trottinett-Lenker flüchtet nach Kollision mit Polizist

Gegen 7 Uhr wollte eine Patrouille der Gemeindepolizei Regensdorf auf der Weiningerstrasse, kurz vor der Einmündung Bündelstrasse einen E-Trottinett-Lenker anhalten, welcher mit übersetzter Geschwindigkeit auf der Strasse talwärts Richtung Regensdorf unterwegs war. Der E-Trottinett Lenker ignorierte die von der Polizistin ausgesprochene und per Handzeichen signalisierte Aufforderung anzuhalten.

Er wich ihr stattdessen aus und fuhr ihren Patrouillen-Kollegen an, welcher sich in unmittelbarer Nähe befand. Bei der Kollision stürzten beide Unfallbeteiligten. Der E-Trottinett-Lenker erhob sich kurz darauf und flüchtete mit seinem Gefährt Richtung Regensdorf. Der Polizist erlitt beim Unfall schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam ins Spital gefahren. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Geflüchteten verlief bislang ergebnislos. Wegen des Unfalls musste der Verkehr auf der Weiningerstrasse während rund drei Stunden wechselseitig geführt werde

