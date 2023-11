Die E-Mental-Health-Plattform couch:now wirkt. Sie hilft Menschen in hohem Maße, ihr psychisches Wohlbefinden zu verbessern. Dies ist das Ergebnis aus einer ersten Auswertung der Effektivitätsstudie, die in Kooperation mit der Universität Mannheim und der Stadt Mannheim mit ihren rund 8.000 Mitarbeitenden durchgeführt wird. Knapp 90 % der StudienteilnehmerInnen bestätigen, dass sie sich nach der Nutzung von couch:now besser fühlen als vorher.

Dass dies kein Einmaleffekt ist, zeigt der Wunsch von rund 70 % der Befragten, couch:now gerne auf Dauer nutzen zu können. Über 90 % sehen in couch:now eine positive Erfahrung für sich selbst. Ein genauso hoher Prozentsatz bewertet couch:now als empfehlenswert. Einer der Hauptgründe ist sicher, dass die Experten, Psychotherapeuten und Psychologen auf couch:now von ca. 90 % der StudienteilnehmerInnen als kompetent eingestuft werden. Ca. 85 % bestätigen, dass couch:now gut für die eigene psychische Gesundheit ist. Dr





