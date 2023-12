Dswiss bietet sicheren Datei- und Passwortmanager für Teams an

Dswiss bietet mit Securesafe seit Jahren einen sicheren Datei- und Passwortmanager an. Neu ist der Teamsafe, mit dem alle Teammitglieder auf gemeinsam genutzte Dokumente und Passwörter zugreifen können. «Swiss IT Magazine» hat die Teamfunktionen ausgiebig getestet.bietet unter der Marke Securesafe cloudbasierte E-Safes für Dokumente und Passwörter an und bedient damit unter anderem Finanzdienstleister und Versicherungen im In- und Ausland, die naturgemäss mit besonders sensiblen Daten umgehen.

Die in den E-Safes gesicherten Daten werden deshalb in hoch sicheren, Finma-­konformen Rechenzentren in der Schweiz gehalten – die Website spricht von «tief in den Schweizer Bergen» – und mit AES-256 und RSA-2048 vollständig verschlüsselt sowie per SSL/TLS transportiert. Traditionell erhält jeder Securesafe-­User einen persönlichen E-Safe, in dem Passwörter und je nach gewähltem Abo zwischen 100 MB und 100 GB an Dokumenten abgelegt werden könne





SwissITMagazine » / 🏆 15. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Borussia Dortmund und die deutschen Teams in der Champions LeagueDie Fussball-Experten von blue geben steile Thesen zur kommenden Champions-League-Saison ab. Borussia Dortmund und die anderen deutschen Teams werden es in der Champions League schwierig haben – so eine These aus der Sportredaktion.

Herkunft: blueSport_de - 🏆 48. / 51 Weiterlesen »

Microsoft kündigt neue Funktionen für Teams anMicrosoft hat neue Funktionen für Teams angekündigt, darunter Sprachisolierung bei Besprechungen und Anrufen sowie individuell gestaltbare Hintergründe. Die Funktionen sollen mehr Komfort und Effizienz bieten und werden durch Künstliche Intelligenz unterstützt.

Herkunft: SwissITMagazine - 🏆 15. / 65 Weiterlesen »

Digital Experience netzwerkübergreifend denkenFehlende Netzwerktransparenz ist eine der zentralen Herausforderungen für Unternehmen zur Gewährleistung der Ausfallsicherheit. IT-Teams brauchen moderne Monitoring-Lösungen, um auch im Jahr 2024 erfolgreich zu sein.

Herkunft: SwissITMagazine - 🏆 15. / 65 Weiterlesen »

Kaufsucht: Wenn der Einkauf zur Sucht wird«Schon der Anblick einer Rolltreppe löst Glücksgefühle aus»: Der Basler Kaufsucht-Experte Renanto Poespodihardjo sagt, ab wann Shopping gefährlich wird.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Sunrise bietet jetzt auch Samsung-Smartphones mit Device-as-a-Service-Paket anAb sofort bietet Sunrise neben iPhones auch die neusten Samsung-Smartphones mit dem Device-as-a-Service-Paket Sunrise Smart und Flex Upgrade zum jeweils besten Preis an.

Herkunft: SwissITMagazine - 🏆 15. / 65 Weiterlesen »