«DSDS»-Star Pietro Lombardi: Schock-Einbruch an Halloween!

Nach dem ersten Schock sei er sofort ins Erdgeschoss des Hauses gestürmt, um nachzusehen, was dort passierte.«Ich renne runter und sehe hier maskierte Menschen, die versuchen, mit irgendwas die Scheibe einzuschlagen.»Als die Kriminellen den Sänger erblickten, ergriffen sie offensichtlich sofort die Flucht und verschwanden im Dunkel der Nacht.

Pietro Lombardi droht weiter: «Seid froh, dass ich nicht einen von euch gepackt habe. Ich hätte euch nicht mehr losgelassen.»Seine Verlobte teilt derweil Aufnahmen der Security-Kamera, auf denen der Einbrecher zu sehen ist. «Das ist der Mann», schreibt die 27-Jährige zu einer Aufnahme. Der Einbrecher trägt einen dunkeln Hoodie und ein Käppi.

SIMILAR NEWS:

