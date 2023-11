Drohende Abschiebung: Tausende Afghanen verlassen Pakistan

Unter dem Druck einer angedrohten Massenabschiebung haben Tausende afghanische Flüchtlinge Pakistan in Richtung ihrer Heimat verlassen. «Mehr als 10'000 Afghanen haben gestern die Grenze überquert und wir erwarten, dass weitere 25'000 heute folgen werden», sagte ein Vertreter der pakistanischen Flüchtlingsbehörde am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

50 Lastwagen voller Menschen warteten nach Angaben eines Grenzbeamten in Torkham, wo sich einer der wichtigsten Grenzübergänge zwischen den beiden Ländern befindet, umhatte kürzlich angekündigt, Flüchtlinge ohne Aufenthaltsstatus abzuschieben, wenn sie nicht bis Ende Oktober freiwillig das Land verlassen haben.

«Wir haben angefangen, illegale Migranten zu verhaften», sagte ein Polizeisprecher aus Karachi im Süden Pakistans der dpa am Mittwoch. In verschiedenen Teilen des Landes wurden Abschiebezentren eingerichtet, wo Flüchtlinge ohne Aufenthaltsgenehmigung vor der Abschiebung untergebracht werden sollen, wie Innenminister Sarfraz Bugti am Dienstag zum Ablauf der Frist sagte.

