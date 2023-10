Dreijähriger Audi RS3 gestohlen

In Albbruck/Bad Säckingen (D) wurde am vergangenen Samstag gegen 12.50 Uhr eine drei Jahre alte, blaue Audi RS3 Limousine in einem Autohaus zur Probefahrt «ausgeliehen». Seit der Fahrer das Geschäft mit dem Fahrzeug zur Probefahrt verlassen hat, ist der Wagen nicht mehr zurückgebracht worden. Als die Rückgabe nicht wie vereinbart um 13.30 Uhr erfolgte und die Mitarbeiter skeptisch wurden, wandte sich das Autohaus an die Polizei.

Ausserdem solle er bei der an diesem Tag einen hellgrau-karierten Anzug getragen haben und der Wagen hatte beim Verlassen des Geschäfts sogenannte rote «Händlerkennzeichen» angebracht. Das Fahrzeug sei im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen am Tattag in Bad Säckingen gesichtet worden. Auf Anfrage von 20 Minuten beim Polizeipräsidium Freiburg sind laut neusten Kenntnissen keine neue Informationen über das Verschwinden des Wagens eingegangen.

