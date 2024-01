Dreifach-Schwingfest in Burgdorf

Hans-Jakob Niklaus gehört zum Kern-OK. zvg «Schweizer Bauer»: Es ist ein Novum. Im August finden innerhalb von elf Tagen auf der Schützenmatte in Burgdorf das Oberaargauische, das Emmentalische und das Bernisch-Kantonale Schwingfest statt. Wie kam dies zustande? Hans-Jakob Niklaus: Es gibt drei Gründe für das Triple-Fest. Der Schwingklub Burgdorf ist sowohl Mitglied beim Emmentalischen wie auch beim Oberaargauischen Schwingerverband. Beides sind Gauverbände.

Und als Mitglied von Gauverbänden ist man verpflichtet, im Turnus alle sieben bis zehn Jahre ein Gauverbandsfest zu organisieren. Dazu kommt etwa alle 40 Jahre ein Bernisch-Kantonales. Das ist organisatorisch eine hohe Hürde. Aus diesem Grund kam die Idee auf, ein Dreifach-Schwingfest zu organisieren. Der zweite Grund liegt in der massiven Kostensteigerung der Infrastruktur. Mit drei Festanlässen können die Kosten breiter verteilt werden. Und der letzte Faktor ist die Nachhaltigkeit. So werden Ressourcen geschont, und der Auf- und Abbau muss nur ein- statt dreimal gemacht werde





