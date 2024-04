Drei Jugendliche wegen vermuteter Unterstützung des IS verhaftet

Drei Jugendliche aus den Kantonen Schaffhausen und Thurgau sind am Osterwochenende wegen vermuteter Unterstützung der Terrororganisation Islamischer Staat verhaftet worden. Die wichtigsten Fragen und Antworten.. Ihnen wird vorgeworfen, Sprengstoffanschläge geplant und den Islamischen Staat unterstützt zu haben. Ausserdem soll ein Schweizer mit einer ebenfalls verdächtigten Person aus Deutschland in Kontakt sein.

Konkret geht es unter anderem um allfällig geplante Sprengstoffanschläge, wie die Staatsanwaltschaft bekannt gab. Weitere Auskünfte würden derzeit nicht erteilt, auch aufgrund des Alters der Beschuldigten.liest man beim 16-jährigen Italiener auf Social Media unter anderem: «Es gibt keinen Gott ausser Allah und Mohammed ist sein Prophet.» Ausserdem hätten in der Schule in Schaffhausen alle gesagt, die beiden seien Terroristen.

Die Bundesanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft Schaffhausen würden eng zusammenarbeiten. Weil die beiden Verdächtigen aus Schaffhausen minderjährig sind, ist die Jugendanwaltschaft zuständig.Wie die Staatsanwaltschaft Schaffhausen in der Medienmitteilung bekannt gab, werden Verbindungen zu Inhaftierungen in Deutschland geprüft.

