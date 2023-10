Drei Jugendliche in Horn-Bad Meinberg wegen Mordes festgenommen

Nun hat die Polizei drei Jugendliche festgenommen.im deutschen Ort Horn-Bad Meinberg in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei drei Jugendliche als Tatverdächtige festgenommen. Dabei handelt sich um einen 14-Jährigen und zwei 15-Jährige, sagtegegen den Obdachlosen eingestanden.

Die Identität des Opfers, das am Freitag obduziert werden soll, sei in der Zwischenzeit geklärt worden, so die Staatsanwaltschaft in Detmold. Görlitz geht von einem zufälligen Aufeinandertreffen von Opfer und Tätern aus.Die Jugendlichen haben demnach den Angriff gefilmt und verbreitet. Sie sollen noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Mehrere Medien hatten zuvor über die Festnahmen berichtet.

